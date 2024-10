Piano operativo, riunione finale della maggioranza: “Previsti 100 milioni di investimenti”

Orbetello (Grosseto). Mercoledì 2 ottobre la maggioranza che governa il Comune di Orbetello sarà riunita per l’ultimo incontro riguardante il piano operativo, importante strumento urbanistico che andrà presto in approvazione.

Gli 11 consiglieri di maggioranza, sindaco e Giunta compresi, si riuniranno mercoledì 2 ottobre (domani) insieme all’architetto Silvia Viviani e al suo staff tecnico che hanno lavorato al piano operativo, strumento urbanistico già adottato dall’amministrazione lo scorso anno e che presto andrà definitivamente in approvazione: “È l’ultima riunione della maggioranza – spiega il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – per visionare questo fondamentale strumento urbanistico al quale l’architetto Viviani e il suo staff, dopo aver redatto il piano strutturale, stanno lavorando da tempo. Dopo l’adozione era partito l’iter per presentare le osservazioni, oltre 240 che gli uffici hanno avuto il compito di vagliare. Ora che questa fase si è conclusa, il piano operativo approderà presto in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva”.

Una giornata di confronto, l’ultima riunione politica della maggioranza a cui seguiranno i passaggi necessari per arrivare all’approvazione definitiva: “Con l’approvazione del Consiglio comunale, così com’è stato per il piano strutturale, entrerà definitivamente in vigore anche il piano operativo – aggiunge il sindaco –, che tra privati e pubblici conta oltre 100 milioni di euro di investimenti”.

“L’entità degli investimenti – dichiara ancora il primo cittadino lagunare – da sola testimonia l’importanza del piano operativo come fondamentale strumento di sviluppo per il nostro territorio e che porterà notevoli risorse anche alle casse comunali, grazie agli oneri di urbanizzazione derivanti dagli investimenti privati. Un lavoro molto complesso, durato anni a causa degli obblighi di legge, che portiamo a compimento”.

“Dopo la riunione – conclude Casamenti – seguirà una comunicazione riguardante i punti salienti contenuti nel piano operativo, tra cui, naturalmente, la piscina”.