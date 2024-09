Lavori anti allagamento: Consorzio di Bonifica e Comune uniscono le forze

Capalbio (Grosseto). Il fosso Barucola a Capalbio sarà più sicuro dopo con un intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e del Comune di Capalbio, che partirà lunedì 30 settembre.

E’ un esempio di collaborazione virtuosa tra i due enti, che hanno siglato una convenzione intercettando finanziamenti del Pnrr per realizzare un progetto da 320mila euro. Cb6 realizzerà infatti un ponte in corrispondenza dell’intersezione del fosso con la strada della Sicilia, che permetterà di proteggere una zona oggi a rischio inondazioni.

I lavori

Il drenaggio dell’interbacino racchiuso tra la strada comunale Barucola e la strada provinciale Pedemontana avviene infatti per mezzo di scoline di campo che convogliano le acque nel reticolo principale costituito dal fosso Fonte Picchio e dal fosso Barucola. Quest’ultimo presenta una pendenza notevole (superiore al 3%) nel tratto a valle dell’attraversamento della strada della Barucola e diminuisce bruscamente prima della strada della Sicilia, dove il tracciato planimetrico del corso d’acqua curva rapidamente verso sud.

Questa sezione rappresenta l’elemento critico per il corso d’acqua: qui le portate in arrivo con forte velocità da monte rallentano a causa della curva, della sezione insufficiente e della diminuzione di pendenza provocando allagamenti lungo la strada della Sicilia e nelle aree adiacenti.

Per risolvere questa criticità, oltre alla realizzazione del ponte che sarà aperto alla circolazione stradale, l’intervento prevede anche il potenziamento della sezione idraulica del fosso esistente a valle dell’attraversamento, sul quale sarà convogliata l’acqua del fosso Barucola. E’ previsto infine l’utilizzo di tecniche che favoriscono la crescita della vegetazione nelle scarpate.

“In questi giorni abbiamo assistito ai drammatici esiti della scarsa attenzione nei confronti dei rischio idrogeologico – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini -. Continua, quindi, l’impegno della nostra amministrazione verso questo tema, perché sappiamo che l’attenzione al territorio è fondamentale per la sicurezza dei luoghi e soprattutto delle persone. Ringraziamo il Consorzio Bonifica, quindi, per questo intervento, finanziato con i fondi del Pnrr, e per quale la nostra amministrazione si è prodigata, attivandosi con il Genio civile e con la Regione per mettere fine alla situazione precaria, che adesso andremo a risolvere, presente al fosso Barucola e in via Sicilia”.

“L’impegno del Consorzio al fianco dei Comuni del nostro comprensorio è costante – afferma Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud –. Intervenire per risolvere le criticità è una priorità e siamo felici di un progetto che porterà alla risoluzione di un problema molto sentito da questa comunità. E’ inoltre molto importante aver intercettato fondi Pnrr grazie alla collaborazione con il Comune di Capalbio, e anche con la Regione Toscana, nell’interesse della collettività”.