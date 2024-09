Trasporti e sport, passaggio di consegne: il sindaco affida le deleghe a Ivan Poccia

Orbetello (Grosseto). Il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, ha affidato le deleghe di sport e trasporti al consigliere comunale e capogruppo di maggioranza, Ivan Poccia: il passaggio di consegne, programmato da tempo, è avvenuto alla presenza dell’assessore Luca Minucci, a cui restano, tra le altre, le deleghe all’ambiente e al decoro urbano.

Passaggio di consegne in Comune sancito dal primo cittadino lagunare tra Minucci e Poccia, che già deteneva le deleghe al Demanio e alle politiche del mare e a cui sindaco e assessore hanno consegnato anche trasporti e sport: «Una riorganizzazione programmata per ottimizzare il lavoro – sottolinea l’assessore Minucci –, un passaggio concordato da tempo che rientra nello sviluppo del lavoro del nostro capogruppo di maggioranza, Ivan Poccia, con il quale lavoro fianco a fianco da ormai moltissimi anni. Sono sicuro che sia i trasporti che lo sport siano in ottime mani con Poccia».

«Ivan Poccia – aggiunge l’assessore – è la persona giusta che saprà proseguire nel solco dell’ottimo lavoro che è stato già fatto in questi anni. Al capogruppo auguro buon lavoro e, naturalmente, resto a completa disposizione sia sua che delle associazioni del territorio per qualsiasi necessità. Il dialogo tra me e il consigliere è costante, perciò la nostra collaborazione andrà a rafforzarsi ancora di più nel prossimo futuro».

Poccia ringrazia, dal canto suo, sindaco e assessore: «Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami. Ho accettato con piacere ed entusiasmo queste nuove deleghe, pur comprendendo l’estremo impegno che ciò comporterà, ma sono certo che l’ottimo lavoro svolto da Luca Minucci certamente mi da una solida base di partenza per affrontare questa nuova sfida».

Anche il sindaco Casamenti augura buon lavoro al capogruppo: «A Ivan Poccia – conclude il sindaco – vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, convinto che sia la persona giusta a cui affidare, in continuità, un lavoro che, per la nostra amministrazione, è molto importante».