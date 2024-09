Santa Liberata, il Comune acquista un modulo galleggiante: in arrivo dieci posti barca

Orbetello (Grosseto). «Dai 10 ai 12 nuovi posti barca in arrivo a Santa Liberata con l’acquisto, da parte del Comune di Orbetello, di un nuovo modulo galleggiante che andrà ad aggiungersi ai pontili già esistenti»: a farlo sapere il consigliere delegato al demanio e politiche del mare dell’amministrazione lagunare, Ivan Poccia.

«Un impegno di spesa 14mila euro più Iva per l’acquisto del modulo galleggiante – spiega Poccia – e 5600 euro saranno necessari per la messa in posa, che sarà effettuata da un sub professionista, e per tutte le opere accessorie. La consegna del modulo è prevista per il mese di ottobre, perciò, salvo imprevisti, contiamo per il mese di novembre di avere il pontile già installato. Il tempo trascorso dall’annuncio all’acquisto, 6 mesi circa, è stato necessario per ottenere tutti i pareri necessari».

A quel punto potrà iniziare la procedura di assegnazione dei posti barca ai cittadini di Monte Argentario: «Una volta terminata l’installazione – sottolinea il consigliere –, inizieremo ad assegnare i posti barca ai cittadini di Monte Argentario che ne avevano già fatto richiesta ed erano rimasti esclusi. Un impegno preso e rispettato con un’amministrazione, quella guidata dal sindaco Arturo Cerulli, con la quale abbiamo iniziato, fin dall’insediamento, una proficua e amichevole collaborazione».

«Questo – conclude Poccia – è solo un primo passo: con l’approvazione del nuovo piano operativo del Comune di Orbetello, infatti, verrà acquistato un ulteriore modulo per arrivare a incrementare i posti di 20/25 unità, anche questi riservati ai cittadini residenti a Monte Argentario».