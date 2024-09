Pulizia delle strade: al via il servizio del Comune con la spazzatrice in paese

Orbetello (Grosseto). E’ufficialmente attivo il nuovo servizio di spazzamento strade adottato dal Comune di Orbetello nell’ottica di ottimizzare la modalità operative con cui, fino a questo momento, è stata effettuata la pulizia delle strade e dei vicoli del comune capoluogo e dei centri abitati periferici.

Il nuovo servizio, avviato inizialmente nel centro abitato di Albinia, è stato infatti esteso, a partire dalla giornata di ieri, alle strade del comune capoluogo dove, una nuova macchina spazzatrice compatta, sarà operativa ogni giorno per effettuare il proprio servizio lungo le principali vie e piazze del centro storico.

“Un intervento che si è reso necessario – spiega l’assessore all’ambiente Luca Minucci – per innalzare ancora di più gli standard di pulizia e decoro delle nostre vie. In considerazione degli ottimi risultati raggiunti ad Albinia abbiamo pertanto deciso di accantonare il vecchio piano di spazzamento e di estendere la nuova tipologia di intervento al comune capoluogo, visto che il servizio, nel suo complesso, ha dimostrato di rispettare chiaramente precisi criteri di efficienza ed efficacia. Proprio per questo, ben presto, il nuovo sistema di spazzamento interesserà anche gli altri centri abitati del nostro territorio”.

Ma l’acquisto della spazzatrice è solo uno degli interventi previsti all’amministrazione in tema di politiche ambientali e decoro urbano.

“Questo intervento si colloca – precisa Minucci – all’interno di un quadro più ampio di iniziative pensate per dare vita a quella visione ben chiara che abbiamo, come amministrazione comunale, di spazi urbani ben curati e puliti. Nelle prossime settimane verranno infatti avviati i lavori del nuovo centro di raccolta, a cui seguiranno nuove azioni mirate a completamento del nostro piano di intervento. In questo modo contiamo di innalzare ancora di più la soglia qualitativa della pulizia e del decoro urbano di tutto quanto il nostro territorio, riuscendo nel contempo ad adottare un piano di mantenimento degli standard raggiunti affatto oneroso per la casse comunali e facilmente sostenibile nel corso del tempo”.