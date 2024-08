Tombe in stato di abbandono, il Comune :”In corso il recupero dei posti per i defunti al cimitero”

Orbetello (Grosseto) – Il servizio cimiteriale del Comune sta provvedendo al recupero di alcuni posti nel cimitero lagunare e sono state individuate una serie di tombe in stato di abbandono che, se non reclamate dai concessionari, saranno adibite a nuove sepolture.

«Il cimitero di Orbetello presenta una situazione di saturazione dei posti da destinare alla sepoltura di salme ammissibili al cimitero – spiegano dal servizio cimiteriale comunale – con particolare riguardo ai loculi sopra elevati esistenti nel cimitero stesso. Nell’attesa di prevedere alla necessaria realizzazione di nuovi blocchi loculi all’interno del Cimitero di Orbetello, il servizio cimiteriale ha condotto sopralluoghi tali da individuare il recupero di posti a terra concessi antecedentemente al periodo di 25 anni, minimo di legge per procedere all’estumulazione ordinaria; dando precedenza a quelle situazioni di maggior vetusta e presumibilmente in condizioni di incuria e/o abbandono».

In caso di incuria e di stato di abbandono da parte dei concessionari, secondo il vigente regolamento comunale, il sindaco può disporre l’estumulazione delle salme e la ricollocazione delle spoglie nell’ossario comunale «Lo stato di abbandono, degrado e/o vetustà delle sepolture richiede necessariamente di effettuare un censimento per l’individuazione dei familiari e loro eredi del defunto – sottolinea l’amministrazione – e, in virtù dell’attuale regolamento, di ordinare agli eredi dei defunti, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinanza, di eseguire gli interventi di manutenzione necessari al fine di ricondurre le sepolture in stato di decoro ed eliminando la situazione di pericolosità o di abbandono a loro cura e spese».

Le sepolture interessate dalla ricognizione effettuata dai servizi cimiteriali sono elencate nell’allegato “A” della relativa ordinanza, consultabile sul sito ufficiale del Comune di Orbetello nella sezione ordinanze: «In caso di inadempienza – concludono dall’amministrazione comunale – si procederà: alla revoca della concessione; all’estumulazione della salma; alla ricomposizione dei resti in cassettina, per resti ossei contrassegnata con l’indicazione del posto di provenienza e con gli altri elementi riscontrabili sul monumento funerario; al deposito della cassettina nell’ossario comunale».

Trascorsi 60 giorni, l’eventuale inadempienza degli eredi dei defunti comporta la scadenza della concessione, di qualunque durata essa sia, con conseguente revoca e tale scadenza determina l’ordinarietà delle estumulazioni. Gli interessati che intendono ripristinare lo stato della tomba e, conseguentemente, mantenere la validità della concessione, dovranno comunicarlo al servizio cimiteriale del Comune di Orbetello nella figura del custode responsabile del servizio mediante i contatti che saranno resi noti su ogni tomba interessata dall’ordinanza. Il modello d’impegno per il ripristino può essere reperito all’ingresso del palazzo comunale in piazza del plebiscito e deve essere consegnato, compilato in tutte le sue parti, all’ufficio protocollo.