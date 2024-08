Sicurezza stradale, Comune e Provincia fanno squadra: gli interventi previsti

Capalbio (Grosseto). L’amministrazione capalbiese ha incontrato questa mattina, martedì 20 agosto, la Provincia di Grosseto per individuare le azioni da intraprendere per ridurre la pericolosità dell’incrocio tra le strade provinciali Aurelia Capalbio e Pedemontana. “Abbiamo richiesto un confronto – commenta l’amministrazione capalbiese –, dato che la Provincia di Grosseto è l’unico ente competente del tratto stradale in questione. A seguito di una ricognizione sul luogo attenzionato, insieme ai tecnici comunali, alla Polizia Municipale e ai rappresentanti provinciali, abbiamo potuto individuare le azioni più urgenti da mettere in atto di concerto”.

Gli interventi

Gli interventi promossi dalla Provincia di Grosseto saranno sostanzialmente quattro: l’installazione di dispositivi di sicurezza di tipo “ecosolar” sulle quattro arterie in prossimità dell’incrocio, l’incremento della segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione degli angoli dell’intersezione, con la relativa rimozione di alcuni muretti pericolosi, e la sistemazione della parte prospiciente ai fossi.

Il Comune di Capalbio, con fondi propri, si preoccuperà di incrementare l’illuminazione pubblica dell’incrocio, migliorando così la visibilità dell’area.

“Ringraziamo – conclude l’amministrazione capalbiese – la Provincia di Grosseto e il presidente Francesco Limatola per aver prontamente accolto il nostro invito volto alla messa in sicurezza dell’area”.