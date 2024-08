Dodicenne litiga con la madre e scappa di casa: ritrovata dai Carabinieri

Monte Argentario (GR) – Nella nottata, i Carabinieri della Compagnia di Orbetello sono stati attivati in tarda serata da una giovane, la quale aveva segnalato al Numero Unico per le Emergenze 112 che una sua amica era scappata di casa. L’amica, ha raccontato la giovane, aveva litigato poco prima con la madre, una giovane donna residente in una località dell’Argentario: al culmine della lite, la ragazza, di appena 12 anni, si è allontanata improvvisamente da casa, senza dare indicazioni su dove si stesse recando.

I Carabinieri, per capire meglio la situazione, hanno ottenuto il numero di telefono della madre della minore, che al telefono ha confermato ai Carabinieri la versione già fornita dall’amica della ragazzina: si era trattato di un litigio tra lei e la figlia, solo che stavolta la figlia aveva avuto questa reazione inconsulta.

I militari non hanno perso tempo e si sono fatti dare nell’immediato tutte le informazioni utili dalla madre, per organizzare meglio le ricerche della ragazzina, che sono partite subito .

L’ora dell’allontanamento infatti si attestava intorno alle 11 della sera, e per la minore si sarebbe prospettata una nottata da trascorrere fuori casa.

Tempestiva e coerente è stata l’azione dei Carabinieri, che in pochissimo hanno recuperato informazioni importanti sulla ragazza, le sue amicizie e abitudini, nonché alcune foto da distribuire a tutte le pattuglie in circuito, in modo da estendere quanto più velocemente possibile la ricerca .

L’attività ha infine dato l’esito auspicato: ci sono volute alcune ore, erano le 3 di notte, ma la ragazzina è stata infine trovata, nei pressi di un ufficio pubblico dell’Argentario, dove si era sistemata nei pressi per passare la notte. Qualcuno, forse i suoi stessi amici, le aveva anche portato delle coperte, perché potesse passare lì il resto della nottata.

La ragazza è stata riportata a casa dai Carabinieri, in perfetta salute, e riaffidata alla madre che ha espresso parole di ringraziamento ai militari.