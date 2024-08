80 anni fa si insediava la prima Giunta del Comune: un incontro per celebrare la ricorrenza

Magliano in Toscana (Grosseto). Ricorrono sabato 17 agosto gli 80 anni di insediamento della Giunta comunale di Magliano in Toscana: una data storica che il Comune ha deciso di ricordare con un evento, in programma il 17 agosto alle 18, al Centro di documentazione archeologica di Magliano in Toscana, realizzato in collaborazione con l’Isgrec, istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Con il contributo della storica Elena Vellati, le letture della consigliera Alessia Rossi e il lavoro di ricerca di Daniele Lamioni, si ripercorreranno le tappe che hanno portato, dopo la liberazione del giugno del 1944, alla costituzione della Giunta municipale guidata dal sindaco Alfonso Guidi e composta da Arturo Gallicchi, Giovanni Bassanelli, Ero Pastorelli, Prasildo Vellati.