Laguna, Casamenti: “Alternativa ha litigato con tutti, realizzato capolavoro politico al contrario”

Orbetello (Grosseto). “L’opposizione consiliare di Alternativa Orbetello, nel maldestro tentativo di buttarla in caciara sulla questione laguna, è riuscita a compiere un capolavoro politico al contrario, ovvero litigare con tutti”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Prima con la raccolta firme ha litigato con il Pd e la sua base, poi ha litigato con la Regione e il presidente della Regione senza motivo, a breve litigheranno tra loro direttamente dentro il gruppo, se non lo hanno già fatto – continua Casamenti -. Per parlare con il presidente Giani sarebbe bastato venire a salutarlo dove stavamo facendo una ricognizione, non era un segreto, ma una cosa pubblica e pubblicizzata da tempo. Probabilmente, dopo tante sciocchezze scritte su Facebook dal consigliere Serracchiani, era alquanto complicato fare un confronto serio con il presidente della Regione alla presenza del sindaco di Orbetello, che sarebbe stato in grado di smentire le sciocchezze. Argomenti come la laguna sono questioni serie che vanno affrontate con lucidità tenendo la barra sempre dritta, senza cercare un’inutile e anche controproducente pubblicità cercando di metterla in caciara”.

“Comunque la situazione continua ad essere monitorato con fotografie satellitari che descrivono l’evolversi. La situazione rimane fortemente preoccupante, ma non drammatica, e con un calo di temperatura rispetto al picco di metà luglio. I pesci morti sono attualmente quasi nulli, circa 160 chili come da ultimo aggiornamento – termina il sindaco -. Venerdì si terrà una nuova riunione del comitato tecnico scientifico e martedì una nuova riunione con il Centro commerciale naturale”.