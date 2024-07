Porto di Talamone: via libera ad iter per pubblicazione istanza di evidenza pubblica

Orbetello (Grosseto). Nei giorni scorsi la Giunta del Comune di Orbetello ha approvato una delibera in cui si avvia l’iter per la pubblicazione dell’istanza presentata dalla società Porto turistico di Talamone: «L’avvio di questo iter – spiega l’assessore all’urbanistica, Luca Teglia, che segue dall’inizio la questione del porto – è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del porto turistico di Talamone, un’infrastruttura nuova e moderna che certamente farà bene all’economia, non solo di Talamone, ma dell’intero territorio comunale e delle zone limitrofe».

«Speriamo in agosto di arrivare alla pubblicazione dell’istanza – dichiara Teglia –, che sarà di carattere europeo, visto l’importo previsto per la realizzazione dell’opera, che si aggira intorno a oltre 30 milioni di euro, di cui si farà carico il soggetto che si aggiudicherà la concessione. Le istanze che perverranno al Comune saranno poi valutate da un’apposita commissione, composta da più soggetti, tra cui Comune, Provincia, Regione, Capitaneria di Porto, etc. Sarà la commissione a scegliere quale progetto risulti il migliore in quanto rispecchia le linee del Piano regolatore portuale».

«L’istanza presentata dalla società Porto turistico di Talamone Srl – illustra Teglia – in un primo momento era stata rigettata, in quanto non in linea con le norme tecniche di attuazione del Prp. In seguito, la società ha integrato il progetto secondo le indicazioni ed è quindi stato recepito, ma dovrà passare il vaglio della commissione insieme a qualsiasi altro progetto che sarà presentato in sede di bando».

Questo è un punto molto importante, illustrato anche durante l’assemblea che l’amministrazione ha indetto con i concessionari, i quali attualmente operano in deroga nell’approdo esistente: «Nei giorni scorsi – conclude Teglia – abbiamo incontrato i concessionari che ancora operano in deroga nell’approdo di Talamone, per illustrare loro il percorso intrapreso dall’amministrazione e chiunque potrà presentare la propria istanza in sede di bando e sarà la commissione a valutarne le caratteristiche».