Costituita la Commissione comunale pari opportunità: tutti i membri

Monte Argentario (Grosseto). Questa mattina, al termine della seduta del Consiglio comunale, si è insediata la Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario.

Secondo il regolamento comunale, la Commissione è composta da: sindaco, assessore o consigliere con delega alle pari opportunità, assessore con delega alla cultura, 5 consiglieri comunali, tre di maggioranza e due di minoranza, designati dai rispettivi gruppi consiliari, e 5 donne e 2 uomini residenti nel Comune di Monte Argentario in possesso di comprovate competenze ed esperienze relativamente alle pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale, ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

Come primo adempimento si è provveduto alla costituzione dell‘ufficio di presidenza: sono state elette Mara Scotto, in qualità di presidente, e Rosa Calabrese come vicepresidente.

Gli altri membri che compongono la Commissione sono: Arturo Cerulli, Chiara Orsini, Paola Pucino, Raffaella Bargellini, Marta Fois, Niccolò Capitani, Priscilla Schiano, Annalaura Fedele, Maria Sabatini, Marco Nieto, Sergio Pennisi, Francesca Grieco, Francesca Berti, Veronica Bracci, Amalia Porrazzini.

La Commissione si riunirà a breve per trattare la programmazione 2024 delle iniziative.