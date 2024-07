Un nuovo parcheggio nei pressi della spiaggia: accoglierà sessanta auto

Capalbio (Grosseto). Macchiatonda si arricchisce di una nuova area di sosta temporanea.

Nell’ottica di migliorare la viabilità e i servizi dell’area costiera, è stato disposto uno spazio al fine di accogliere circa sessanta posti auto.

“Si tratta di un’operazione decisiva – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – per la viabilità e il raggiungimento della spiaggia. Ci tengo a ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione, la società Sacra che ha messo a disposizione l’area e si è assunta l’onere della relativa gestione”.

L’area di sosta si trova alla fine della strada di Macchiatonda, sul lato destro della carreggiata, dove è situato il cancello di legno. Il sistema tariffario, inoltre, è il medesimo di quello in vigore al Chiarone: 5 euro al giorno e 3 euro per chi usufruisce dell’area dopo le 13, per i non residenti; esattamente la metà, invece, per i cittadini capalbiesi.