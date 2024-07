Sport: il Comune concede oltre 58mila euro di contributi per le associazioni

Orbetello (Grosseto). Oltre 58mila euro di contributi per le associazioni sportive: lo ha deliberato questa mattina la Giunta del Comune di Orbetello.

«Come sempre – sottolinea il primo cittadino lagunare, Andrea Casamenti –, sosteniamo le associazioni del nostro territorio comunale che, oltre a ottenere risultati sportivi notevoli, svolgono un’importante funzione sociale e pedagogica».

Oltre 58mila euro, 58mila e 500 per la precisione, questo è l’ammontare totale della somma dei contributi che la Giunta ha deliberato di erogare a sostegno delle attività: «Come ha anche sottolineato spesso anche l’assessore allo sport, Luca Minucci – prosegue il sindaco –, l’impegno della nostra amministrazione è sempre stato costante nel promuovere e sostenere lo sport come attività che, prima di tutto, educa a un corretto stile di vita e alla socializzazione, interessando particolarmente le fasce di popolazione più giovani, bambini e ragazzi in particolare. Non solo, sul nostro territorio ci sono delle vere eccellenze e i risultati ottenuti anche solo nell’ultimo anno dai nostri atleti parlano da soli».

«Con l’erogazione di questi contributi, perciò – conclude Casamenti –, confermiamo il nostro impegno come amministrazione comunale, auspicando e incoraggiando una sempre maggiore crescita di realtà virtuose».

I contributi nel dettaglio