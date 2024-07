Pausa estiva per la biblioteca comunale: le ore recuperate con aperture straordinarie

Orbetello (Grosseto). La biblioteca comunale di Orbetello sospenderà il servizio dal 12 al 17 agosto: a stabilirlo una delibera di Giunta che accoglie l’istanza avanzata dal gestore del servizio, la Co&So (Consorzio per la cooperazione e la solidarietà).

La biblioteca comunale di Orbetello, che si è contraddistinta nel corso degli ultimi anni come centro nevralgico di attività che incentivano alla lettura con tante iniziative mirate dedicate ai cittadini di tutte le età, rimarrà chiusa per qualche giorno per una breve pausa estiva: «La sospensione del servizio per il periodo dal 12 al 17 agosto – spiegano dall’amministrazione comunale – si è resa necessaria anche per uniformarsi alle altre biblioteche della rete che prevedono tutti gli anni la chiusura di almeno una settimana, come la biblioteca Chelliana, quella di Capalbio, Monte Argentario, Pitigliano e in considerazione del fatto che, durante il periodo indicato, la biblioteca è scarsamente frequentata. Infine, nel periodo indicato, anche il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso per tutta la rete».

Le ore di chiusura perse per la pausa estiva verranno comunque recuperate come previsto dal contratto di servizio: «La chiusura nel periodo indicato – sottolinea l’amministrazione lagunare – corrisponde a ore che dovranno essere recuperate con aperture straordinarie del servizio all’utenza, da concordare e pubblicizzare opportunamente durante i mesi estivi».

«Voglio ringraziare tutti gli operatori della nostra biblioteca comunale – aggiunge l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – perché hanno reso quello spazio non solo un luogo dove reperire materiali, ma anche un incubatore di accrescimento culturale. Dalla biblioteca, infatti, è arrivata una fattiva e proficua collaborazione per la buona riuscita dell’Orbetello Book Prize, con l’allargamento della platea degli amici della lettura e, inoltre, sono state e sono moltissime le iniziative aperte ai ragazzi, agli adulti, alle scuole».