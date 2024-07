Nuovo parcheggio nell’ex deposito dell’Aeronautica: 50 posti gratuiti riservati ai residenti

Monte Argentario (Grosseto). Tra le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale nell’imminenza della stagione estiva per decongestionare il traffico veicolare verso il centro di Porto Santo Stefano, che nel periodo di maggior afflusso turistico genera ingorghi e frequenti interruzioni, c’è la ricerca di nuove aree da adibire a parcheggio.

Per questo scopo è stata individuata una zona all’interno dell’ex 64° deposito dell’Aeronautica Militare dove è stato allestito un parcheggio pubblico custodito a servizio di residenti e turisti. Resterà aperto fino al 15 settembre dalle 8 alle 1 tutti i giorni, si può accedervi dal cancello posto sul ponte in via del Campone all’altezza dei civici 116 – 118 davanti ai cantieri navali.

Il parcheggio è gestito da una ditta incaricata, oltrechè della sistemazione dell’area e della guardiania, anche di un servizio navetta gratuito per il trasporto dei fruitori del parcheggio da e per il centro di Porto Santo Stefano.

All’interno dell’area di sosta 50 posti auto sono riservati a titolo gratuito a disposizione dei residenti muniti di “bollino rosso”, che potranno anche loro servirsi del servizio navetta per tornare in paese.

Le tariffe fissate dall’amministrazione comunale sono le seguenti: