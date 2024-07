Scatta la Ztl nel centro del paese: attenzione ai divieti

Porto Ercole (Grosseto). Entrerà in funzione venerdì 5 luglio la zona a traffico limitato “Paese Porto Ercole”. Tutti i giorni fino al 31 agosto, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 24.00, è vietato l’ingresso al centro del paese dai seguenti varchi: viale Caravaggio – intersezione con piazzale Vespucci; cia dei Molini – intersezione con via Campagnatico; viale Caravaggio – intersezione con piazza Ricasoli. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli muniti di bollino verde o rosso in corso di validità.

Con l’approssimarsi del periodo di maggior afflusso turistico sul territorio, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare questo provvedimento per garantire la percorribilità ed una migliore fruibilità del centro abitato da parte di turisti e residenti.

I permessi

L’accesso, come dispone l’ordinanza emanata dalla Polizia Municipale, sarà consentito ai veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Forze Armate; mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco; mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico; motoveicoli e ciclomotori.

Sono, inoltre, autorizzati all’accesso le seguenti categorie senza contrassegno: veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente); mezzi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi; veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo strettamente necessario; veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno di cui al Dpr n. 503 del 24/07/1996 (dal momento dell’entrata in vigore del controllo della Ztl mediante telecamere i soggetti interessati dovranno comunicare al Comando, entro 48 ore dal transito, la targa del veicolo utilizzato con la documentazione dei titoli richiesti).

E’ previsto il rilascio di permessi temporanei da parte del Comando della Polizia Municipale, su richiesta degli interessati e previa idonea documentazione, per i veicoli degli sposi nella giornata della cerimonia; veicoli per particolari servizi resi o richiesti agli/dagli uffici del Comune; veicoli per rilevatori Istat indicati dall’Ufficio Anagrafe; veicoli di ministri di culto operanti in ambito comunale; auto sostitutiva (o di cortesia: meccanici, carrozzieri, ecc); veicoli acquistati durante la chiusura al pubblico dello sportello bollini; veicoli per il trasporto di valori ed oggetti preziosi; altri casi particolari di comprovata necessità.