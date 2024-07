Parte Marebus, la linea gratuita per raggiungere centri storici e spiagge: tutti gli orari

Orbetello (Grosseto). E’ stata attivata anche per l’estate 2024 la linea Marebus, il servizio navetta gratuito, istituito dal Comune di Orbetello, per facilitare gli spostamenti di residenti e turisti all’interno del territorio comunale.

“Visto l’enorme successo degli scorsi anni – sottolinea il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti -, l’amministrazione comunale ha deciso anche per quest’anno di investire nell’ottica di agevolare l’utenza per tutto il periodo estivo, in considerazione delle maggiori presenze registrate proprio nei mesi di luglio ed agosto”.

La linea Marebus sarà infatti attiva fino al 1° settembre tutti i giorni. Mentre a settembre prenderà servizio nei giorni 6, 7, 13, 14 e 15.

“E’ un ottimo servizio – spiega ancora Casamenti – che ci consente di migliorare notevolmente la qualità del trasporto pubblico in un momento di forte richiesta”.

“Grazie alla linea Marebus – aggiunge l’assessore a turismo, cultura e commercio, Maddalena Ottali – gli utenti, sia residenti che turisti, potranno infatti spostarsi all’interno del territorio senza costi e senza la necessità di utilizzare mezzi privati. Un impatto decisamente positivo tanto per l’ambiente che per il traffico, soprattutto nei giorni e negli orari di maggior concentrazione di presenze, dove i tempi di attesa per parcheggiare l’auto si alzano sensibilmente”.

“Abbiamo fortemente voluto questo servizio – precisa Ottali – per dare l’opportunità alle persone di muoversi in libertà. Una risposta importante, concordata con gli operatori del settore, anche per le strutture turistiche, in special modo quelle ubicate in zone più decentrate rispetto a Orbetello e gli altri centri abitati, le quali, grazie al servizio Marebus, potranno essere raggiunte con maggiore facilità”.

“Non si tratta infatti solo di un collegamento da e per le spiagge – conclude Ottali –, ma anche di un sistema efficiente per migliorare la connessione tra le spiagge e i centri storici”.

La linea Marebus servirà le tratte di: Talamone – Orbetello, Orbetello – Ansedonia, Orbetello – Giannella.

Clicca su ogni immagine per ingrandirla e leggere gli orari