Disinfestazione contro le zanzare: il programma dei prossimi interventi

Monte Argentario (Grosseto). Definito il programma degli interventi di disinfestazione contro le zanzare per la stagione estiva.

Il primo intervento è previsto per lunedì 8 luglio, avrà inizio alle 23.30 e avrà termine alle 5 del mattino successivo, 9 luglio, nei centri urbani del comune di Monte Argentario.

I successivi interventi secondo il seguente calendario :

lunedì 29 luglio e martedì 30 luglio;

lunedì 19 agosto e martedì 20 agosto;

lunedì 9 settembre e martedì 10 settembre;

lunedì 30 settembre e martedì primo ottobre.

Tutti gli interventi saranno così articolati :

Terrarossa – Inizio alle 23.30 di ogni lunedì;

Pozzarello – Inizio alle 23.30 di ogni lunedì;

Porto Ercole – Inizio a mezzanotte di ogni lunedì nelle zone di minor presenza di persone e attività economiche fino ad addentrarsi nella zona del lungomare e delle vie centrali;

Porto S. Stefano – inizio alle 1.30 di ogni martedì nelle zone di minor presenza di persone e attività economiche fino ad addentrarsi nella zona del lungomare e nelle vie centrali.

La campagna di trattamenti larvicidi è effettuata con l’utilizzo di prodotti, quali Device TB-2 per le zanzare, da irrorarsi nell’ambiente mediante l’utilizzo di turbo atomizzatori con gittata fino a 40 metri e immissione di liquido insetticida e/o pasticche effervescenti nei tombini stradali contro eventuali larve.

L’ordinanza sindacale ordina, inoltre, ai fini della sicurezza delle operazioni ed in via del tutto precauzionale, a tutti i residenti dentro le aree interessate dall’intervento di tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dall’intervento, durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dalla fine dello stesso; non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata; se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine dell’intervento; tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.