“Orbetello Book Prize”: vince Lidia Ravera con “Un giorno tutto questo sarà tuo”

Orbetello (Grosseto). Soddisfazione, entusiasmo e boom di partecipazione per la terza edizione di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità, che in questi tre giorni ha continuato a raccogliere consensi da parte del pubblico.

A vincere questa terza edizione è il romanzo “Un giorno tutto questo sarà tuo” di Lidia Ravera (Bompiani).

A decretare il vincitore è stata la giuria del Gruppo di selezione, il Gruppo Lettori forti di Orbetello, il Gruppo giovani lettori di Orbetello, che arrivano da Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto nautico. E, infine, anche dal Gruppo “Amici del Parco della lettura”, quest’anno costituito da ben 100 membri. Hanno espresso il voto 98 votanti su 105.

Lo spoglio delle schede di voto è avvenuto sabato 29 giugno presso il Comune di Orbetello.

Attenzione e viva emozione sul palco di Orbetello Book Prize per la consegna del tributo alla carriera a Björn Larsson, uno degli autori scandinavi più conosciuti e apprezzati anche in Italia.

“È sempre incoraggiante ricevere un premio di prestigio, perché dietro ci sono lettori che prendono la letteratura sul serio – ha detto Bjorn Larsson -. Vale ancora di più quando il premio non è dato soltanto per l’ultima ‘novità’ o a quello di cui ‘tutti parlano’. In questo mondo fatto di frammenti e una marea di bits, un premio come il premio Orbetello ci fa ricordare che la letteratura non deve avere una scadenza”.

I premiati hanno ricevuto una scultura che riproduce fedelmente la parte terminale delle colonnine di ghisa che delimitano l’area dei Giardini chiusi ed è stata realizzata con cura e passione da uno storico artigiano orbetellano, Ilio Campidonico.

Valeria Parrella ha ricevuto una menzione speciale con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli).

Ha presentato le tre serate Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2, scrittrice (in libreria con “Tutto il bene, tutto il male”, edizioni Salani). Gli altri finalisti: Susanna Bissoli, con “I Folgorati” (Einaudi), e Antonio Franchini, con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio).

“È un riconoscimento che arriva a una scrittrice di grande esperienza e capacità di costruire storie che scommettono sulla dialettica vita pubblica/vita privata – ha dichiarato Paolo Di Paolo, presidente della giuria di selezione –; anzi, fin dal clamoroso esordio Lidia Ravera ha dato vita a una controstoria emotiva del Paese tra tardo Novecento e primi decenni del secolo in corso, con un’attenzione particolare alle ‘stagioni’ dell’esistenza: l’estrema giovinezza e il desiderio e la rivolta, la maturità non solo come disincanto, il ‘terzo tempo’ non solo come resa”.

“E’ stato un grande ritorno per me presentare l’Orbetello Book Prize Prize – ha dichiarato Carola Carulli –. Tornare sul palco di questo premio per la seconda volta e avere accanto a me autori e autrici che nel panorama letterario italiano hanno un percorso professionale importante e riconosciuto dagli addetti ai lavori, come anche da lettori e lettrici che li seguono costantemente, con romanzi che hanno appassionato il pubblico, è per me la conferma che lavorare con i libri è sempre fonte di energia, spunti di riflessione e condivisione di storie. A dimostrarlo è stata la partecipazione attiva del pubblico con le domande”.

“Continuo a esprimere la mia personale soddisfazione per Orbetello Book Prize – ha dichiarato Maddalena Ottali, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello -. Sì è conclusa la terza edizione e sono entusiasta e orgogliosa di vedere come questo premio vede nel tempo consolidare il rapporto tra territorio, pubblico e cittadini, sia quelli coinvolti nella giuria, sia i fruitori della manifestazione. Ringrazio quindi tutti coloro che lavorano con dedizione e perseveranza a questa realtà, che a breve comincerà a ragionare per la quarta edizione, sapendo bene che la riuscita di un evento sta soprattutto nel modo e nel tempo che a allo stesso si dedica. Se oggi penso alla prima edizione, vedo con grande orgoglio i molti autori e le molte autrici che sono stati nostri ospiti e, aggiungo, penso a David Leavitt, Fernando Aramburu e Bjorn Larsson, che hanno sicuramente impreziosito il premio con la loro presenza”.

L’Orbetello Book Prize si avvale della collaborazione di La Selva, Centro commerciale naturale, Gitav, libreria Bastogi, Vivai Pitorsino e Trait d’union ed è realizzato con il contributo di Emma Villas, Banca Tema, Conad, Podere Maremma, Olio Leccino.

OBP – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. ll premio è stato ideato e curato da Zigzag Srl, un’agenzia di comunicazione integrata specializzata nella comunicazione editoriale.