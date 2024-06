Le Cinque Vele sventolano su Capalbio: il Comune ottiene il riconoscimento

Capalbio (Grosseto). Capalbio è tra i ventuno Comuni turistici marini italiani premiati a Roma con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club.

“Un riconoscimento importante – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – che, come amministrazione, vogliamo condividere con tutte le realtà locali che cooperano e s’impegnano per la tutela e la promozione del territorio. Il nostro mare e le nostre spiagge sono elementi preziosi, di forte attrazione turistica, che dobbiamo continuare a proteggere e a rispettare”.

Il riconoscimento qualifica Capalbio come un’eccellenza per sostenibilità e protezione dell’ambiente e della biodiversità, per le acque limpide, gli splendidi paesaggi e la promozione di un turismo sostenibile.