Focus group del Comune sul turismo: presentati i dati e condivisi gli obiettivi per il futuro

Magliano in Toscana (Grosseto). È stata un’occasione di confronto e condivisione, il focus group dedicato al turismo, organizzato dal Comune di Magliano ieri, martedì 18 giugno, nella Casa della cultura di Montiano. Oltre 50 tra imprese del settore e cittadini hanno partecipato alla riunione, che ha visto la presenza anche degli esperti del Centro studi turistici di Firenze e del nuovo ufficio Iat.

I dati

Sono stati presentati i dati sulle presenze turistiche nel 2023: “Il territorio di Magliano – dichiara il sindaco Gabriele Fusini – ha registrato la visita di 18mila 505 persone, per un totale di 70mila 789 presenze. La permanenza media è stata di 3,8 notti, un numero di poco inferiore alla media dell’ambito turistico che è di 4,1 notti, e i turisti hanno scelto strutture extralberghiere per il 97,1% degli arrivi e il 98,4% delle presenze”.

Analizzando i dati, emerge come nel decennio 2014-2023 sono calate maggiormente le presenze dei turisti stranieri: la maggioranza dei clienti, quindi, sono italiani (74,7% gli arrivi e 68,0% le presenze). I turisti esteri contribuiscono al movimento complessivo con 1/4 degli arrivi e meno di 1/3 delle presenze, a fronte di una permanenza media pari a 4,8 notti, superiore a quella dei connazionali, che si ferma alle 3,5. Per quanto riguarda le regioni di provenienza dei turisti italiani, al primo posto si registra il Lazio, seguito da Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Tra gli stranieri, nel 2023, la maggiore presenza è stata quella dei tedeschi, con 1151 arrivi e 7121 notti di presenza, che sono stati molto più del doppio dei francesi e dei norvegesi.

“Partire da questi dati, così come dall’analisi della reputazione del nostro territorio nelle guide e nelle recensioni online – spiega Tamara Fattorini, assessore al turismo –, è molto importante per condividere strategie. Ieri, infatti, abbiamo deciso di lavorare ancora di più sulle potenzialità che il nostro territorio ha dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico e culturale. Le consapevolezze che abbiamo, grazie alle ricerche fatte, ci permetteranno di lavorare per intercettare i visitatori interessati alle vacanze brevi, ad esempio, ma ricche di esperienze varie. L’obiettivo del focus group di martedì, che è il primo di una serie di incontri che vogliamo fare con gli operatori del settore e, più in generale con la nostra comunità, è quello di definire insieme il Piano strategico del turismo, che riteniamo uno strumento essenziale per determinare indicazioni, obiettivi e strategie da mettere in campo per aumentare l’attrazione turistica del nostro comune. Ci ha fatto piacere che il clima dell’incontro sia stato partecipato e collaborativo; molti dei presenti hanno evidenziato e confermato le criticità esposte, ma indicato e suggerito alcune idee da inserire nel piano. Abbiamo concluso l’incontro fissando il prossimo focus group nella seconda metà di settembre”.

“Già da questa estate, quindi – conclude il sindaco Fusini –, grazie anche all’attività di promozione e marketing che sarà portata avanti dal nuovo ufficio Iat, il territorio comunale lavorerà al posizionamento e siamo già pronti ad accogliere i visitatori con tante iniziative e attività”.