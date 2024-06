Canoni di locazione, il Comune ha disposto la liquidazione del contributo: stanziati 45mila euro

Orbetello (Grosseto). Nei giorni scorsi il Comune di Orbetello, con delibera della Giunta municipale, ha stabilito l’erogazione del contributo per i canoni di locazione che, per ciascun richiedente, non sarà inferiore a 200 euro.

La delibera stabilisce di procedere alla liquidazione dei soli soggetti collocati nella fascia “A”, dove sono inseriti i soggetti economicamente più deboli, con un Isee uguale o inferiore a due pensioni minime Ines.

«La scelta è dovuta al fatto – rende noto l’amministrazione comunale – che gli unici contributi a sostegno dei canoni di locazione sono quelli del Comune, l’unico Ente che li ha mantenuti, mentre sono venuti a mancare quelli di altri Enti».

«Uno stanziamento di 45mila euro a sostegno delle fasce più deboli della popolazione – dichiarano ancora dall’amministrazione -, che va ad aggiungersi ai 600mila investiti dall’Ente per i servizi socio/assistenziali».

Il Comune di Orbetello ha, pertanto, disposto di procedere alla liquidazione dei soggetti inseriti nella fascia A, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria e nei limiti delle risorse stanziate.