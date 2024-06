Intervento di derattizzazione straordinaria sotto le mura: prorogata l’ordinanza

Orbetello (Grosseto). Da lunedì 27 maggio sotto le mura di Ponente è partito un intervento di derattizzazione straordinaria che, come predisposto dal Comune di Orbetello su ordinanza del sindaco, si protrarrà fino al 5 luglio 2024.

Le aree interessate resteranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili.

In via del tutto precauzionale, il Comune invita i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette, per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti.