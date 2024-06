Nuovo campo da calcetto per il quartiere, il sindaco: “Investimento di 80mila euro”

Orbetello (Grosseto). «Nuovo campo da calcetto di Neghelli: la Giunta nei prossimi giorni approverà una variazione di bilancio per la tanto attesa realizzazione di questa struttura ludico/ricreativa, che crediamo rappresenterà un importante centro di aggregazione e socialità per il quartiere»: ad annunciarlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Con un recente atto di indirizzo – spiega il primo cittadino lagunare – la Giunta ha deciso di svincolare la realizzazione della struttura ludico/ricreativa, prima legata all’alienazione di alcuni immobili, ed è stato perciò determinato di realizzare il nuovo campo da calcetto di Neghelli con risorse proprie dell’Ente, attraverso una variazione di bilancio che sarà approvata nei prossimi giorni».

«Un investimento – sottolinea il sindaco Casamenti – pari a circa 80mila euro, che riteniamo necessario per promuovere spazi di aggregazione nel quartiere. Una struttura ludico/ricreativa che non può più aspettare le oscillazioni del mercato, ma che deve essere realizzata rapidamente».

«Il campo da calcetto – conclude il sindaco – sarà realizzato in località La Spiaggetta e non è previsto alcun affidamento in gestione esclusiva e sarà, pertanto, aperto a tutti. Sarà una struttura dotata di porte e con fondo sintetico. Al più presto, dopo l’approvazione della variazione di bilancio, gli uffici del Comune inizieranno a lavorare al progetto per rendere possissibile la realizzazione in tempi rapidi».