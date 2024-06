Torna il servizio dei bus gratuiti per le spiagge: previste almeno tre corse al giorno

Orbetello (Grosseto). Torna il servizio di trasporto gratuito per le principali spiagge del Comune di Orbetello: a determinarlo una delibera della Giunta lagunare che dà il via libera al servizio con un investimento di 70mila euro e che partirà il 28 giugno prossimo.

L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che, anche per il 2024, si rinnova il servizio di trasporto gratuito, finanziato dal Comune, per il raggiungimento delle principali località del territorio, a disposizione della cittadinanza e dei turisti, finalizzato a favorire la riduzione dei mezzi privati e una più agevole fruizione del territorio, tra cui le principali spiagge che ricadono nel territorio di competenza dell’Ente.

I percorsi a disposizione:

1) percorso da Talamone, che passa dall’area dei campeggi dell’Osa e lungo la strada provinciale di Giannella;

2) percorso Orbetello, che arriva ad Ansedonia con giri interni alla stessa località Ansedonia.

Il servizio sarà attivo dal 28 giugno al 31 agosto, tutti i giorni e i primi due fine settimana del mese di settembre, e prevede almeno 3 corse giornaliere di andata e ritorno per ciascuna tratta, con almeno una corsa in orario serale per un costo che si aggira, per l’Ente locale, intorno ai 70mila euro.