Aperte le iscrizioni ai centri estivi del Comune: ecco come partecipare

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono aperte fino alle ore 12 di martedì 18 giugno le iscrizioni ai centri estivi organizzati dal Comune di Magliano in Toscana per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ei 14 anni. Il servizio, in programma dal primo al 12 luglio, si svolgerà su cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con orario dalle 8 alle 16.

I centri estivi

Il percorso è strutturato per offrire ai partecipanti esperienze ricreative, ma anche educative: sono previste, infatti, oltre alle attività quotidiane, anche alcune visite alla scoperta del territorio.

I partecipanti saranno coinvolti in attività ludico sportive in campeggio, spiaggia e nella pineta circostante il campeggio “Ai Delfini” di Albinia; sono previste anche quattro escursioni: alla città romana di Cosa e al museo archeologico, una visita archeologica ed ambientale della riserva naturale della Duna di Feniglia, una visita al Parco naturale regionale della Maremma, con percorso faunistico-forestale, e una passeggiata con caccia al tesoro nel borgo di Talamone.

Tutti i dettagli sul servizio, così come sulle modalità di partecipazione e di presentazione della domanda, sono riportate sul sito internet dell’amministrazione comunale all’indirizzo https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/