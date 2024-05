Sicurezza stradale: al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nella frazione

Capalbio (Grosseto). Al via le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale per Capalbio Scalo. Proseguono dunque gli interventi di rinnovamento delle strade del territorio, volti a migliorare la viabilità e a rendere la circolazione più sicura.

“Stiamo vivendo – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – un momento particolarmente dinamico sul piano dell’ammodernamento delle infrastrutture stradali. La nostra amministrazione sta investendo molto sulla sicurezza e sul rinnovamento, intervenendo sia nei centri urbani che nel territorio aperto”.

Le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale, come ad esempio la realizzazione dei dare precedenza e delle strisce pedonali, riguarderanno la rinnovata piazza Aldo Moro, ma anche le vie principali della frazione, come via Umbria, Abruzzo e Origlio.

“Vogliamo riconsegnare – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai lavori pubblici – ai cittadini capalbiesi un parco stradale più moderno e sicuro rispetto a quello che abbiamo ereditato al momento del nostro insediamento. È chiaro che il lavoro da fare è ancora molto, ma stiamo procedendo, grazie anche al prezioso lavoro degli uffici, con celerità ed efficienza”.