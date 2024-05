“Bau beach”, il Comune individua le aree di spiaggia dedicate ai cani: ecco quali sono

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che, con apposita ordinanza sindacale, sono stati individuati i tratti di spiaggia dedicati ai cani.

Le “Bau beach”

I cani potranno essere portati in località la Tagliata, ad Ansedonia, a destra, spalle al mare, dall’attività di soggiorno all’ombra “La duna”, i cui rappresentanti legali si sono dichiarati disponibili ad attrezzare l’area in questione e a mettere a disposizione dei possessori di cani che frequentano la spiaggia i servizi già presenti nell’area in concessione.

Un altro tratto di spiaggia individuato in località Ansedonia, sul litorale della Feniglia, si trova a circa 200 metri lineari ad ovest dall’area in concessione alla società Costa d’Argento sas, al fine di realizzare un’area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della spiaggia; ancora in Feniglia è stata individuata un’ulteriore area che si trova a circa 200 metri a sinistra dell’ingresso denominato “Il Caravaggio” e sarà cura della società Tenda Gialla mettere a disposizione e far fruire i servizi già presenti nell’area in concessione dai possessori di cani che frequentano la spiaggia.

Dalla Feniglia si passa sulla spiaggia di Giannella, dove le aree individuate sono due: la prima nelle vicinanze del sentiero che collega il campeggio comunale “Giannella Camping” con la spiaggia, al fine di realizzare un’area per la permanenza per i cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della spiaggia di Giannella (tale area dovrà essere posta a una distanza non inferiore a 100 metri dall’area in concessione dell’ex Tuscany Bay), la seconda posta in prossimità della concessione demaniale asservita al campeggio “Orbetello camping village” e anche qui sarà realizzata un’area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia.

Sulla spiaggia della Saline di Albinia, l’area dedicata ai cani si trova in corrispondenza del campeggio “Camping Village Bocche d’Albegna”, dove sarà realizzata un’area dedicata per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia.

Sulla fascia di litorale Osa-Albegna, l’area per i cani sarà realizzata in prossimità dello stabilimento balneare “Il Tirseno” e più precisamente sul lato nord, in adiacenza all’area in concessione demaniale marittima posta a servizio del “Camping Ideal”.

Sulla spiaggia di Fertilia, l’area dedicata per la permanenza dei cani sarà realizzata in prossimità dell’area per il noleggio di attrezzature e scuola per la pratica sportiva di kitesurf. L’area sarà dedicata ai cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura sportiva e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia della Fertilia.

Tutte le aree sono e rimangono di libero e gratuito accesso.

Per ulteriori dettagli relativi a regolamenti e sanzioni si rimanda al testo dell’ordinanza pubblicato integralmente sul sito https://www.comune.orbetello.gr.it