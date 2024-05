La strada di Cava del Gesso si rifà il look: al via i lavori del Comune

Capalbio (Grosseto). Proseguono gli interventi di rifacimento e messa in sicurezza delle strade del territorio capalbiese.

Dopo piazza Aldo Moro di Capalbio Scalo e gli imminenti interventi in via Torino e nel piazzale antistante la sede della Croce Rossa in via Pedemontana di Borgo Carige, le operazioni di rinnovamento dell’asfalto riguarderanno strada di Cava del Gesso.

“Mettiamo in sicurezza una via – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – strategica dell’area comunale. L’obiettivo è quello proseguire nel rinnovamento delle strade, garantendo una viabilità più sicura e agevole per i cittadini e i visitatori che scelgono il nostro territorio”.

Le operazioni, oltre al rifacimento del manto stradale, riguarderanno la messa in sicurezza delle banchine e il rinnovamento della segnaletica stradale.

“Stiamo intervenendo – commenta Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – con continuità in tema di infrastrutture stradali. È fondamentale che il territorio sia caratterizzato da una viabilità efficiente e sicura per tutti coloro che circolano sulle vie”.

Appena cominceranno gli interventi sulla strada di Cava del Gesso, saranno comunicate dalle autorità competenti le variazioni alla circolazione del traffico.