Case Brancazzi: il Comune invia le integrazioni al progetto e resta in attesa del via libera

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto di aver inviato all’Aeronautica Militare, all’Agenzia del Demanio e, per conoscenza, al comitato Casa Brancazzi, la relazione del progetto per la realizzazione del collegamento Albinia/Case Brancazzi, nel quale sono state inserite le integrazioni concordate durante l’ultimo incontro avvenuto in presenza del Prefetto di Grosseto, la dottoressa Paola Berardino.

La comunicazione, effettuata direttamente dal sindaco, è stata inviata nei giorni scorsi e prevede le integrazioni che amministrazione comunale e proprietà hanno concordato durante l’ultimo confronto sul tema avvenuto in Prefettura:«Facendo seguito agli approfondimenti intercorsi – si legge nella comunicazione del sindaco ad Aeronautica e Demanio -, mantenendo ferma l’intenzione di questa amministrazione di avviare la procedura necessaria per realizzare la viabilità di collegamento diretto tra gli abitati di Albinia e Case Brancazzi, si trasmette in allegato la tavola unica aggiornata che individua le particelle catastali e le relative aree da acquisire per la realizzazione dell’intervento».

Per la realizzazione del progetto è interessata una superficie di oltre 7mila metri quadri: «Le aree da acquisire e il fabbricato in esse ricompreso – si legge ancora nella comunicazione allegata alla relazione tecnica – sono state individuate con il criterio di evitare che si formino zone residue intercluse e/o di difficile gestione. Si ribadisce che, in caso di assenso del Comando militare alla presente istanza, il Comune di Orbetello assumerà i seguenti oneri: ogni onere correlato alla acquisizione delle aree; progettazione esecutiva (progetto di fattibilità tecnica, economica e progetto esecutivo)/adeguamento urbanistico; acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni; esecuzione in appalto dei Iavori di costruzione della viabilità ipotizzata o ogni altro adempimento prescritto dal comando militare».

Alla comunicazione è seguita subito una nota informativa al comitato: «Come concordato con il comitato Casa Brancazzi – si legge nella comunicazione del primo cittadino lagunare – si invia, per conoscenza, il progetto con allegata relazione e particelle per la realizzazione del collegamento Albinia/Case Brancazzi trasmesso in data odierna all’Aeronautica Militare e all’Agenzia del Demanio. Avendo inviato tutto quello che è stato richiesto all’Aeronautica Militare, restiamo in attesa di una risposta definitiva e positiva da parte della medesima Aeronautica per poi procedere con i successivi passi».

Il sindaco, inoltre, ha anche comunicato che giovedì 9 maggio incontrerà il Generale Michele Caccamo, subentrato al vertice di Difesa e Servizi, che gestisce i terreni per conto dell’Aeronautica, il quale ha richiesto un confronto direttamente con il primo cittadino.