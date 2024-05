Centri estivi convenzionati con il Comune: pubblicato il bando per richiedere il contributo

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che a partire dal 6 maggio 2024 fino al 5 giugno è possibile presentare la domanda per richiedere un contributo a parziale copertura delle rette mensili per la frequenza dei centri estivi, convenzionati con il Comune di Orbetello, che sono nello specifico:

“Campus Talaris 2024”, gestito dall’associazione culturale Talaris;

centro estivo “La Tana al Mare”, gestito dall’associazione Tana delle Scimmie;

centro estivo “I Fantastici 4” presso la scuola dell’Infanzia Santa Maria delle Grazie di Albinia, gestito dalla cooperativa sociale Istituto San Gregorio.

Il contributo

Il contributo è destinato ai bambini/ragazzi i cui nuclei familiari siano residenti nel Comune di Orbetello di età compresa tra i 3 anni (compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento) e i 17 anni, che frequentano i centri estivi privati convenzionati con il Comune di Orbetello, dando però la precedenza ai bambini/ragazzi con disabilità certificata. Si potrà richiedere il contributo soltanto per le intere mensilità di luglio e di agosto, sia per una sola mensilità che per entrambi i mesi.

Il contributo è finalizzato all’abbattimento delle rette esclusivamente mensili dei residenti nel Comune di Orbetello (obbligatoria la residenza nel Comune di Orbetello del bambino): verrà riconosciuto alle famiglie, ma verrà liquidato, su consenso delle stesse, al centro estivo frequentato. Il contributo è finalizzato alla sola copertura della retta mensile e non può andare a copertura di spese non ricomprese nella retta come, per esempio, pre-iscrizione, iscrizione, refezione se non ricompresa nella retta, spese di trasporto ecc.

Tipologia frequenza

Il contributo massimo riconoscibile per una frequenza di almeno 7 ore giornaliere, comprensivo del pasto (tempo lungo) è di 215,00 euro al mese e per una frequenza di almeno 4 ore giornaliere (tempo corto) il contributo massimo è pari a 80,00 euro al mese, a meno che le famiglie richiedenti non beneficino già di altri rimborsi o sovvenzioni economiche che devono obbligatoriamente dichiarare al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui beneficiari siano bambini/ragazzi con disabilità grave certificata, è previsto un contributo fino a 4 volte superiore, sempre con i limiti relativi alla tariffa comunale (ovvero la retta finale a carico dell’utente non potrà mai essere inferiore a quella del servizio comunale) (Per maggiori informazioni leggere il testo completo del bando, al link https://www.comune.orbetello.gr.it/public/images/202405/13838.pdf)

Presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta sull’apposita modulistica, disponibile sul sito del Comune di Orbetello (www.comune.orbetello.gr.it) e deve essere consegnata a partire dal 6 maggio ed entro il 5 giugno 2024 all’Ufficio Protocollo (in piazza del Plebiscito n. 1), oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec protocollo@pec.comuneorbetello.it.

Le domande pervenute prima del 6 maggio non verranno prese in considerazione.

Eventuali ulteriori domande che perverranno dopo la scadenza del bando potranno essere prese in considerazione, in ordine di arrivo al protocollo, soltanto previa verifica della residua disponibilità dei fondi, e comunque soltanto per frequenze di un intero mese: pertanto non verranno prese in considerazione le domande di contributo relative ad un mese già in corso, ma solo quelle pervenute prima dell’inizio del mese di frequenza.

Al ricevimento della domanda l’Ufficio provvederà a comunicare all’indirizzo mail indicato sul modulo di domanda il numero di pratica assegnato. Una volta approvato l’elenco dei beneficiari con gli importi assegnati, questo verrà pubblicato sul sito del Comune di Orbetello senza il nominativo dei bambini, ma con l’indicazione del numero di pratica. Tale elenco verrà comunicato anche al centro estivo frequentato (per ulteriori dettagli, consultare l’informativa sulla privacy al link https://www.comune.orbetello.gr.it/public/images/202405/13838.pdf)

Per qualsiasi chiarimento è possibile chiedere informazioni all’indirizzo mail istruzione@comune.orbetello.gr.it