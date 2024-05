Alla scoperta della vita in fattoria: aperte le iscrizioni ai centri estivi per bambini

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono aperte, fino al 22 maggio, le iscrizioni per i centri estivi nella fattoria didattica, organizzati dal Comune di Magliano per i bambini tra i 3 i 6 anni, in programma nel mese di luglio.

Il servizio, che è aperto a un massimo di 20 bambini, si articolerà in due periodi, dal primo al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio, con orario dalle 8 alle 16. Le famiglie interessate potranno fare richiesta per uno dei due periodi o per entrambi.

Le attività

Le attività si svolgeranno per quattro giorni alla settimana alla fattoria didattica “Poggio Sassineri” a Sant’Andrea e, per un giorno a settimana, alle fattorie didattiche “Al podere dei nonni” di Scansano a “Agriturismo Vallerana” a Capalbio. I piccoli partecipanti potranno, attraverso attività divertenti ed educative, scoprire il lavoro di chi si prende cura degli animali, approfondire i temi legati alla coltivazione di ortaggi e frutta, conoscere gli animali e il mondo vegetale, sperimentare giochi e ricette delle tradizioni. Un viaggio, quindi, alla scoperta delle radici della cultura maremmana e delle peculiarità del territorio.

Il centro estivo in fattoria didattica è uno dei servizi che l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana metterà in campo, in estate, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli. Il Comune, inoltre, è al lavoro per l’organizzazione del centro estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, per il quale, nei prossimi giorni uscirà il bando, e per riproporre il servizio di trasporto estivo che collegherà i centri di Magliano e Montiano al mare.

Le quote di compartecipazione delle famiglie al servizio estivo in fattoria didattica sono stabilite su base Isee. Tutti i dettagli, così come la documentazione per presentare domanda, sono reperibili sul sito dell’amministrazione comunale all’indirizzo: https://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/