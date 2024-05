Un parcheggio nell’ex deposito dell’Aeronautica: bando del Comune per la gestione

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale intende concedere in gestione l’area all’interno dell’ex 64° deposito dell’Aeronautica Militare a Porto Santo Stefano da adibire a parcheggio pubblico custodito per la stagione estiva 2024.

A tal fine è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Gli interessati dovranno, entro le ore 12 del 7 maggio 2024, presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara utilizzando la procedura telematica regionale Start.

Il pubblico avviso, disponibile nelll’albo pretorio online del Comune di Monte Argentaio e sulla piattaforma Start della Regione, prevede un costo del servizio a fronte della gestione diretta e dell’incasso diretto di tutti proventi derivanti dalla gestione stessa, con remunerazione di un importo, pari all’offerta al ribasso dell’aggiudicatario sulla base di quella posta a base d’asta fissata in 52.725,00 euro, per tutta la durata della concessione.

Inoltre, sarà fatto obbligo al concessionario di operare una serie di interventi, tra questi: riordino e sistemazione, dove necessario, dell’area oggetto di concessione (zona di sosta, zona di manovra, viabilità interna, ingressi, vie di fuga, uscite di sicurezza e prossimità agli accessi), attività di pulizia e asportazione anche manuale di rifiuti con spianamento locale, configurazione degli stalli di sosta al fine di massimizzare il numero delle vetture da parcheggiare nel rispetto delle normative vigenti, garantire la guardiania e l’istallazione di un idoneo sistema di illuminazione, nonché l’organizzazione del servizio navetta da e per l’area di parcheggio per il centro abitato di Porto Santo Stefano, fornendo mezzi e personale idoneamente formato e abilitato.

Dovrà essere garantita l’apertura minima quotidiana:

dall’inizio dell’attività al 31 maggio dalle ore 8 alle ore 1, il sabato, la domenica, i prefestivi e i festivi;

dal pimo giugno al 30 settembre dalle ore 8 alle ore 1, tutti i giorni;

dal primo ottobre alla chiusura delle attività dalle ore 8 alle ore 1, il sabato, la domenica, i prefestivi e i festivi.

Le tariffe sono così fissate: tariffa giornaliera massima per autoveicoli 5,00 euro, per motocicli 5,00 euro, per camper/pulmini e mezzi similari 10,00 euro; tariffa oraria massima 1,00 euro per ogni ora per tutti i veicoli.