Tari, il Consiglio comunale dà il via libera alle esenzioni. Destinato oltre un milione per il territorio

Capalbio (Grosseto). Durante il Consiglio comunale di Capalbio di martedì 30 aprile è stato approvato il rendiconto della gestione 2023, evidenziando un avanzo libero di oltre un milione di euro e un avanzo vincolato di circa 250mila.

“L’avanzo libero deriva in gran parte – commenta l’assessore al bilancio Federico Bordo – dall’ottimo lavoro effettuato dagli uffici finanziari sugli accertamenti dei residui della Tari, permettendo così all’ente di abbattere per oltre 700mila euro il fondo crediti di dubbia esigibilità. In questo modo sono state liberate molte risorse che andranno a beneficio dei cittadini. L’avanzo vincolato, invece, è frutto di maggiori entrate per gli oneri di costruzione derivanti principalmente dalle pratiche di recupero edilizio. Il consistente aumento degli oneri, visto che il nostro comune primeggia per redditi medi nella provincia di Grosseto, dimostra segnali importanti di ripresa economica per il territorio”.

Il Consiglio comunale ha approvato anche la modifica del regolamento della Tari, inserendo l’esenzione della tassa per i capannoni agricoli utilizzati a fini produttivi. Da quest’anno, dunque, gli agricoltori non dovranno più richiedere il contributo visto che l’esenzione è divenuta automatica.