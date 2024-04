Il comandante della Polizia Municipale diventa dirigente: arrivata nomina ufficiale del sindaco

Orbetello (Grosseto). Il comandante della Polizia Municipale del Comune di Orbetello, il dottor Carlo Poggioli, a partire da oggi è un dirigente dell’Ente, guadagnandosi le mostrine con la torre e due stelle.

Poggioli, laureato in scienze giuridiche e in consulente del lavoro, vanta una lunga carriera nell’ambito del corpo della Polizia Municipale: prima di Orbetello, infatti, aveva già ricoperto l’incarico di comandante a Scansano, Pitigliano e, per un breve periodo, a Manciano.

Poggioli arriva a Orbetello nel novembre del 2016 e, da quel momento fino a oggi, ricopre il ruolo di comandante: «Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per questo incarico – sottolinea –, quello di Orbetello è un comando importante e allo stesso tempo uno dei più complessi della provincia, visto il territorio di pregio sul quale insiste. E’ stato un percorso formativo delicato in quanto c’è molto lavoro da fare sul piano della tutela ambientale, sulla sicurezza stradale e sulla gestione dei flussi turistici».

«Certamente – aggiunge il neo dirigente – il comando negli ultimi anni è cresciuto molto, da 12 persone siamo passati a 19, siamo stati molto impegnati sul piano della videosorveglianza e abbiamo implementato la collaborazione con le altre forze dell’ordine che operano sul territorio».

Nei giorni scorsi Poggioli è stato nominato, con decreto del sindaco, dirigente responsabile della Polizia Municipale dopo aver partecipato a una selezione pubblica per titoli e ad un colloquio: «Il coronamento di una carriera – conclude –, mi sono messo in gioco e ho avuto successo, non posso chiedere di più rispetto alla bella avventura lavorativa che sto vivendo a Orbetello. Ringrazio il sindaco, Andrea Casamenti, insieme a tutta la Giunta, e il consigliere delegato alla Polizia Municipale, il senatore Roberto Berardi, per il supporto costante al mio lavoro e a quello degli agenti».

Al nuovo dirigente vanno gli auguri di buon lavoro del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale di Orbetello.