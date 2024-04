Il Comune abbatte la Tari: in arrivo una diminuzione per le abitazioni fino al 10%

Orbetello (Grosseto). Lunedì prossimo, in Consiglio comunale a Orbetello, si discuterà la proposta di revisione delle tariffe Tari avanzata dall’amministrazione comunale, che prevede una sensibile diminuzione per le abitazioni che, in alcuni casi, può arrivare fino al 10%.

Lunedì 29 aprile è convocato il Consiglio comunale di Orbetello alle 14 e, tra gli altri punti all’ordine del giorno, quindi, si discuterà anche delle tariffe Tari. Secondo quanto fa sapere l’amministrazione comunale, il Comune di Orbetello, in controtendenza rispetto ad altre realtà del territorio, nel 2024, riuscirà a ritoccare sensibilmente a ribasso le tariffe delle abitazioni, un ribasso che potrà arrivare fino a un a massimo del 10% a seconda della tipologia del nucleo abitativo.

Ciò è stato reso possibile rispetto a due iniziative intraprese dall’amministrazione comunale:

l’utilizzo, per la prima volta, di una quota della tassa di soggiorno, in quanto lo Stato ha dato questa possibilità. Per diminuire le tariffe sono stati quindi utilizzati circa 70mila euro derivanti dagli introiti della tassa di soggiorno; l’utilizzo di circa 96mila euro di parte corrente, soldi dell’amministrazione comunale messi a copertura per diminuire la tariffa.

Un contributo totale di circa 166mila euro, impiegato per tenere sotto controllo eventuali aumenti e utile, nel caso delle abitazioni, a raggiungere l’obiettivo di un sensibile abbattimento.

Lunedì la discussione arriva in Consiglio comunale, dove saranno illustrati tutti i dettagli del caso.