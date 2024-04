Concluso il contenzioso legale: entro fine anno ripartirà il progetto per la pista ciclopedonale

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che entro fine anno potrà ripartire il cantiere per la costruzione della pista ciclopedonale Albinia – Giannella, in quanto si è concluso, in sede di conciliazione, il contenzioso legale riguardante la precedente assegnazione dei lavori.

Con una delibera approvata nei giorni scorsi, la Giunta ha definitivamente messo la parola fine sul contenzioso legale che si era aperto con la ditta che deteneva l’appalto per la realizzazione dell’opera e così rientra nella disponibilità dell’amministrazione la possibilità di procedere a una nuova gara e riassegnare l’appalto.

Un’opera, quella della pista ciclopedonale Albinia- Giannella, per cui l’amministrazione comunale di Orbetello ha già previsto oltre un milione di euro di investimenti e che, grazie all’accordo, ripartirà presumibilmente entro fine anno, andando a integrare il progetto della Ciclovia Tirrenica.

La Ciclovia Tirrenica è il progetto di una dorsale cicloturistica che corre per circa 930 chilometri parallela al mare e si snoda da Ventimiglia a Roma e fa parte del Sistema nazionale delle Ciclovie turistiche. Il percorso della Ciclovia Tirrenica è caratterizzato dall’ ”affaccio sul mare” quale elemento distintivo e naturalmente attraverserà anche la Maremma. Il progetto della Ciclovia Tirrenica è finanziato per buona parte dai fondi del Pnrr, ma anche i Comuni sono chiamati a investire e, nello specifico, il Comune di Orbetello ha investito oltre 446mila euro.

E’ in questo contesto che si inserisce anche la pista ciclopedonale Albinia- Giannella, che andrà a integrare il tracciato della Ciclovia Tirrenica, rendendo coì possibile raggiungere sia a piedi che in bicicletta tutti i principali centri abitati del Comune di Orbetello.