Il sito del Comune si rifà il trucco: ecco le novità

Capalbio (Grosseto). Nuovo design grafico e una molteplicità di contenuti sui servizi della Pubblica Amministrazione, sulle attività del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. È online il nuovo portale del Comune di Capalbio, completamente rinnovato sia nella grafica che nell’organizzazione delle informazioni e dei documenti.

Il nuovo sito, finanziato con i fondi del Pnrr della PA digitale 2026 nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, è stato realizzato secondo le Linee guida di Designers Italia per i siti web della Pubblica Amministrazione, redatte dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione.

“A partire da oggi, giovedì 18 aprile – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –, i cittadini potranno navigare in un sito rinnovato sulla base di precisi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti e secondo le più recenti Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, frutto del lavoro congiunto tra Agid e il Dipartimento per la trasformazione digitale. Grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza intercettate da questa amministrazione comunale disponiamo oggi di un portale altamente accessibile, pensato per fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento. È sufficiente collegarsi dal computer o smartphone per reperire e consultare con facilità le informazioni di cui si ha più bisogno e per connettersi con facilità alle pagine social del Comune, alle sezioni ‘Concorsi e amministrazione trasparente’, e ai contatti utili. Nel corso di questi anni, anche grazie alla riorganizzazione dell’Ente, siamo riusciti a rendere i servizi comunali maggiormente fruibili da cittadini e imprese che in questo modo possono navigare in piena sicurezza nel sito del Comune”.

Il sito presenta quattro sezioni principali, raggiungibili dal menù in alto: “Amministrazione” (informazioni sull’amministrazione, uffici e regolamenti); “Novità” (comunicati stampa, avvisi e altre notizie); “Servizi” (tutte le informazioni e la modulistica per l’accesso ai servizi erogati dal Comune); “Vivere il Comune” (eventi e luoghi). C’è inoltre la possibilità di navigare il sito per argomenti, selezionando i quali si avrà accesso a tutte le pagine che attengono a una specifica tematica.

Nelle prossime settimane proseguirà e si concluderà la migrazione dei contenuti attualmente disponibili nella precedente versione del sito, che rimane comunque raggiungibile al seguente link: old.comune.capalbio.gr.it