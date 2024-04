Impianto polivalente, affidato il progetto: al via i lavori

Orbetello (Grosseto). Affidati i lavori per gli interventi previsti sulla struttura polivalente del circolo di Polverosa, un investimento pari a 85mila euro che prevede la realizzazione del basamento per la nuova tribuna e i nuovi locali che ospiteranno, tra l’altro, i servizi igienici.

Il progetto

Il progetto definitivo, stilato dallo studio Progekta di Albinia, prevede la realizzazione del basamento per una nuova tribuna prefabbricata a servizio del campo di calcio e la demolizione dell’attuale bagno che si trova accanto al fabbricato principale della struttura polivalente al fine di costruire una nuova struttura in muratura che ospiterà un disimpegno, due servizi igienici che possono accogliere anche le persone diversamente abili e un piccolo locale di servizio.

All’interno della nuova struttura sono previste pavimentazioni in gres porcellanato antiscivolo, rivestimenti lavabili fino all’altezza di 2 metri, installazione di sanitari a norma anche per le persone diversamente abili e la realizzazione di una rampa per il superamento del dislivello all’ingresso.

Il basamento per la nuova tribuna sarà realizzato all’esterno della recinzione del campo sportivo esistente, mentre il manufatto bagni sarà realizzato all’interno del perimetro della struttura polivalente.

Il cantiere, affidato alla ditta Romanucci Srl, partirà già la prossima settimana e i lavori potrebbero terminare, salvo imprevisti, entro la fine dell’estate.

«Gli interventi previsti – sottolinea il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi – andranno a migliorare la funzionalità del complesso polivalente per i fruitori. Il circolo è il cuore pulsante della socialità della frazione ed è importante garantirne il decoro e l’efficienza».

Soddisfazione anche da parte del sindaco, Andrea Casamenti: «Il cronoprogramma delle opere pubbliche sul nostro territorio comunale – aggiunge il primo cittadino – prosegue in modo puntuale e spedito. Partono o sono in attività i cantieri per la realizzazione di opere che hanno previsto investimenti ingenti e altrettanto vale per quelli riguardanti opere di entità minore dal punto di vista del valore economico, ma ugualmente importanti per il benessere della comunità. Ringraziamo il delegato Berardi e i nostri uffici per tradurre in fatti gli importanti investimenti che la nostra amministrazione sta facendo in termini di opere di pubblica utilità».