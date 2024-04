Servizi estivi per i bambini residenti: via al bando per la domanda di iscrizione

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello ha pubblicato i bandi inerenti le attività estive dedicate ai bambini residenti che vanno dall’asilo nido per i più piccoli, passando per i centri per l’infanzia che accoglieranno i bambini fino a 6 anni, fino alle colonie, a cui si può accedere dai 6 agli 11 anni.

Il Comune di Orbetello organizza per i propri residenti i seguenti servizi estivi, nei mesi di luglio e agosto, ed è possibile effettuare l’iscrizione per l’intero periodo e non per singole mensilità:

asilo nido di Albinia (nell’asilo nido “Anatroccolo”); centro per l’infanzia (presso il progetto “1/6 C. Consani”); colonia estiva di Albinia (nei locali dell’ex museo della cultura contadina); colonia estiva di Orbetello Scalo (nella scuola primaria di Orbetello Scalo).

«Quello dei servizi estivi a supporto dell’infanzia – chiarisce il vicesindaco con delega alla scuola e al sociale del Comune di Orbetello, Chiara Piccini – è un punto qualificante della nostra attività amministrativa nel quale credo molto. E’ un supporto essenziale per i genitori che lavorano, ma è anche uno strumento didattico valido e inclusivo, in quanto prevede anche la presenza di personale dedicato al sostegno dei minori disabili. Questo è soltanto il primo passo che prevede l’iscrizione alle strutture comunali, presto arriverà anche il bando per le strutture private convenzionate che, oltre ai bambini, accolgono anche ragazzi più grandi».

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte da oggi, 8 aprile, ed è possibile presentare domanda entro il 20 maggio, esclusivamente tramite consegna al protocollo o invio da un indirizzo Pec all’indirizzo di posta certificata del Comune di Orbetello.

Per l’asilo nido estivo sono disponibili 40 posti per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi alla data di inizio del servizio (primo luglio 2024). L’attività si terrà a partire dal primo luglio, fino al 30 agosto 2024, dal lunedì al venerdì, nei locali dell’asilo nido “Anatroccolo” e sono previste due modalità di frequenza:

frequenza giornaliera dalle 7.30 alle 18.00;

frequenza tempo corto dalle ore 7.30 alle 16.00.

Il centro per l’infanzia accoglierà 30 bambini residenti e l’attività sarà realizzata nei locali della scuola materna comunale “C. Consani” di Orbetello nel periodo dal primo luglio al 30 agosto 2024, dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono aperte ai bambini che avranno compiuto i 24 mesi alla data di inizio del servizio (primo luglio 2024) e che non avranno compiuto ancora i 6 anni alla data del 31 dicembre 2024. La frequenza giornaliera è dalle 8.00 alle 16.00.

I criteri per l’ammissione e la quota di partecipazione delle famiglie sono indicati nel modulo di domanda, disponibile all’Urp del Comune o scaricabile dal sito del Comune di Orbetello.

La graduatoria

La graduatoria degli iscritti di entrambi i servizi sarà formulata secondo i seguenti criteri:

precedenza ai bambini portatori di handicap e ai bambini il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali;

precedenza ai bambini frequentanti nell’anno scolastico 2023/2024 i servizi educativi comunali;

punteggio attribuito;

a parità di punteggio, precedenza al più grande di età.

Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere presentata la documentazione probatoria, che deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda ed allegata alla stessa o comunque presentata entro la data di scadenza del bando. In assenza di tale documentazione non potrà essere attribuito il relativo punteggio.

Le colonie estive

Anche i servizi di colonie estive comunali si terranno nel periodo dal primo luglio al 30 agosto 2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.

Una colonia sarà attivata nei locali della scuola primaria di Orbetello Scalo per 30 bambini residenti e la seconda colonia sarà attivata nei locali dell’ex museo della cultura contadina di Albinia per 30 bambini. Il servizio di Orbetello è destinato ai bambini che abbiano compiuto i 6 anni alla data di inizio del servizio (o che li compiranno entro il 31 dicembre 2024) fino al completamento della scuola primaria, quello di Albinia è destinato ai bambini che abbiano compiuto i 3 anni alla data di inizio del servizio (o che li compiranno entro il 31 dicembre 2024) fino al completamento della scuola primaria .

Per ciascuna delle colonie la domanda deve essere:

compilata su apposito modulo disponibile all’Urp, nella sede del palazzo comunale di piazza Plebiscito o scaricate dal sito del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it , e nel quale i genitori, ai sensi del D.P.R. 445/2000, autocertificheranno, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici del nucleo familiare, l’attività lavorativa e le eventuali condizioni di disagio sociale; corredata della documentazione probatoria necessaria per l’attribuzione del punteggio (contratto di lavoro, documentazione probatoria della titolarità di partita iva, documentazione probatoria le restanti situazioni). la certificazione probatoria deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda ed allegata alla stessa o comunque presentata entro la data di scadenza del bando: non verranno presi in considerazioni documenti presentati dopo il 24 maggio 2024; sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci; restituita all’Ufficio protocollo dell’Ente entro il 20 maggio 2024.

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore alla disponibilità di posti, verranno adottati i criteri selettivi indicati nel modulo di iscrizione. A parità di punteggio, verrà data precedenza al più grande di età.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione, disponibile all’Urp del Comune di Orbetello e sul sito istituzionale www.comune.orbetello.gr.it, è fissato al 20 maggio 2024. I servizi sono destinati solo ai residenti nel Comune di Orbetello.

Informazioni maggiormente dettagliate sul numero di utenti, le modalità di frequenza e la fascia di età alla quale sono destinate si trovano nei rispettivi bandi e regolamenti, disponibili sul sito del Comune di Orbetello.