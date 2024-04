Continuano i lavori alle Porte: deviazione del traffico all’ingresso del centro storico

Orbetello (Grosseto). Nei prossimi giorni, a partire da lunedì 8 aprile, sarà nuovamente modificata la viabilità di ingresso nel centro storico di Orbetello per il completamento di alcuni lavori necessari a concludere in modo definitivo la ristrutturazione delle Porte.

«Una nuova temporanea deviazione della viabilità in ingresso al centro storico si renderà necessaria dall’ 8 aprile fino all’11 e dal 15 al 18 aprile per permettere di ultimare i lavori all’interno delle Porte»: a farlo sapere ufficialmente è il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi.

«In occasione delle vacanze pasquali – sottolinea Berardi – abbiamo aperto per facilitare la viabilità e non solo. La ristrutturazione ha avuto un impatto positivo, un biglietto da visita all’ingresso del centro storico a cui è stata restituita un’immagine curata attraverso un intervento senza precedenti».

«Certamente, come per ogni grande opera pubblica – aggiunge il consigliere –, si sono presentati degli imprevisti che hanno fatto slittare i tempi preventivati, ma, vista la delicatezza dell’intervento, è stato necessario che i lavori fossero fatti con estrema attenzione. Il risultato ci sembra estremamente buono e, da parte nostra, ci sembra di aver fatto un buon investimento sia in termini di conservazione del nostro patrimonio storico/culturale che in termini di immagine».

«Ora mancano veramente pochi passi al taglio del traguardo definitivo, alla chiusura dei lavori – conclude Berardi – e mancano veramente pochi dettagli da portare a termine. Per questo, la viabilità rimarrà chiusa, per il momento, per due settimane e solo dal lunedì al giovedì, mentre durante i fine settimana, giorni in cui il traffico si intensifica, le porte resteranno aperte per consentire una più agevole e regolare viabilità».