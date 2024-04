Tettoia per i mezzi della Misericordia e intervento al palazzetto: al via i lavori del Comune

Orbetello (Grosseto). Inizieranno a breve i lavori di realizzazione della tettoia adibita al ricovero mezzi della Misericordia di Albinia e di impermeabilizzazione del tetto del palazzetto dello sport di Orbetello, che sono stati affidati dal Comune di Orbetello nei giorni scorsi per un investimento di oltre 200mila euro.

«Dopo essere andati a gara – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi –, i lavori sono stati affidati. All’inizio del mese prossimo dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione della tettoia adibita al ricovero dei mezzi della Misericordia di Albinia, anche per quanto riguarda il palazzetto dello sport l’intervento avrà inizio nel mese di maggio ed entrambi dovrebbero essere portati a compimento entro la fine dell’estate, chiaramente salvo imprevisti»

Un investimento che si attesta intorno ai 210mia euro, 130mila stanziati per la tettoia, che sarà realizzata tra piazza Angeli del fango, via Aldi e via Sicilia, e 80mila euro per l’impermeabilizzazione e l’installazione di linee vita sul tetto del palazzetto dello sport: «Ad Albinia – sottolinea Berardi – rispondiamo a un’esigenza fondamentale di una realtà sociale importantissiama, quella della Misericordia, che ha necessità di ricoverare i mezzi di soccorso, mentre il palazzetto è la principale struttura sportiva al coperto del nostro territorio comunale ed era necessario porre rimedio ai danni di usura e maltempo che ne hanno logorato le coperture».

I lavori della tettoia di Albinia sono stati affidati alla ditta Albanesi Srl, mentre l’intervento riguardante il palazzetto dello sport è stato affidato alla società Nobile Praedium.

Il sindaco Andrea Casamenti ci tiene a ringraziare per il lavoro sia gli uffici che il proprio consigliere delegato: «Entrambi i cantieri partiranno a breve – spiega il primo cittadino lagunare –, il mio ringraziamento va agli uffici lavori pubblici e al delegato Roberto Berardi».