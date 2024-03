Stabilimento balneare “Ex Colonia Marina di Giannella”: pubblicato il bando per la gestione

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando per la gestione dello stabilimento balneare “Ex Colonia marina di Giannella” per 6 anni, rinnovabile per ulteriori 6 e con un canone annuale iniziale di 143mila euro, che sarà adeguato annualmente all’indice Istat a partire dal 2025.

Il bando

Il bando, pubblicato per esteso sul sito del Comune di Orbetello, norma l’utilizzo dell’intero compendio immobiliare che dovrà essere finalizzato all’esercizio di servizi connessi alla balneazione (destinazione turistico-ricettiva), ai servizi di bar-ristorante (commerciale per somministrazione alimenti e bevande) e all’attività di posteggio di autoveicoli a servizio delle suddette attività e vieta qualsiasi ulteriore o diversa attività, anche se parziale o a titolo temporaneo, se non preventivamente autorizzata dalla Giunta comunale.

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni), consorzi, raggruppamenti temporanei – costituiti o costituendi – in possesso dei requisiti e con le modalità previste dal bando.

I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, caratteristiche e vincoli, che potrà essere effettuato, a scelta, in una delle seguenti date:

mercoledì 10 aprile e 17 aprile , dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; giovedì 4 aprile, 11 aprile e 18 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Il sopralluogo

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, gli interessati dovranno richiedere, almeno 3 giorni prima della data richiesta, un appuntamento al Servizio Patrimonio del Comune di Orbetello, al seguente indirizzo e-mail: patrimonio@comune.orbetello.gr.it. La mancata effettuazione del sopralluogo, trattandosi di adempimento da effettuarsi prima della presentazione delle offerte, è causa di immediata esclusione ed è esclusa la possibilità di regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.

Lo stabilimento balneare “Ex Colonia Marina di Giannella” sarà concesso in affidamento per 6 anni all’operatore economico che offrirà il massimo rialzo sul canone annuale posto a base d’asta insieme all’affidamento diretto, anch’esso per 6 anni, dei beni e delle aree in concessione demaniale marittima funzionali allo stabilimento balneare stesso.

Le domande

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni (formato cartaceo), a pena di esclusione dalla gara, indipendentemente dal mezzo di inoltro, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Orbetello, posto in piazza del Plebiscito n. 1 a Orbetello, entro e non oltre venerdì 19 aprile alle 12; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì, allo stesso Ufficio Protocollo del Comune di Orbetello, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato.

Martedì 23 aprile, alle 10, fissato per l’apertura delle buste amministrative, il Rup, assistito dal personale dell’Ufficio, nella sede del Comune di Orbetello situata in piazza del Popolo n. 1, Settore Urbanistica Edilizia, posto al secondo piano, in un’apposita seduta pubblica, constatata l’integrità dei plichi, procederà alla verifica della documentazione presentata e, qualora ammesse, all’apertura delle buste contenenti le offerte ed alla successiva aggiudicazione, subordinata negli effetti alla verifica di tutti i requisiti.

Il Comune precisa che quanto sopra è una sintesi informativa del contenuto del bando e, pertanto, consiglia di prendere visione dell’intero bando e della relativa documentazione sul sito del Comune di Orbetello, al link https://www.comune.orbetello.gr.it/news/dettaglio.asp?id_articolo=8016&iDefImg=