Raccolta dei rifiuti, spostate e sostituite alcune postazioni nella frazione: le novità

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello e Sei Toscana riorganizzano le postazioni di raccolta dei rifiuti a Talamone.

L’intervento si è reso necessario per garantire una maggiore efficienza del servizio, agevolando le manovre degli automezzi e, soprattutto, garantendo che le operazioni di raccolta e svuotamento dei contenitori siano svolte in piena sicurezza.

La batteria di cassonetti di via Nizza (angolo con via Nino Bixio) è stata rimossa e sostituita con nuove postazioni di raccolta a bidone posizionate in via Caprera, di fronte all’acquario in via Nizza, in via Nino Bixio e nella traversa che da via Nizza arriva al porto. Nell’area del porto, invece, la batteria di cassonetti è stata spostata sul lato del parcheggio. In questa postazione sono stati installati anche il contenitore degli abiti usati e quello per la raccolta dei piccoli Raee (piccoli elettrodomestici) che erano presenti su via Nizza.

“Siamo intervenuti, in accordo con il gestore, per garantire un servizio più efficiente e sicuro – dichiara l’assessore all’ambiente, Luca Minucci –. Le nuove postazioni di raccolta, vista la loro prossimità al centro abitato, saranno maggiormente fruibili anche da parte delle persone anziane. Invito tutti a conferire correttamente i propri rifiuti, utilizzando i nuovi punti di raccolta messi a disposizione”.