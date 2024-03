Pulizia delle spiagge, affidato il servizio: a partire da oggi i primi interventi

Orbetello (Grosseto). Parte oggi (mercoledì 27 marzo) nel comune di Orbetello il servizio di pulizia delle spiagge, salvamento e gestione dei parcheggi: lo rende noto l’assessore all’ambiente Luca Minucci, che sottolinea l’importanza dell’affidamento anche in vista della Pasqua e della stagione balneare.

Da Talamone ad Ansedonia spiagge pulite, bagnanti monitorati e parcheggi aperti: «E’ stato affidato il servizio di pulizia spiagge, salvamento e gestione dei parcheggi – dichiara l’assessore Minucci -, un servizio molto importante per presentare al meglio uno dei nostri beni naturali più preziosi come i nostri arenili».

Un servizio importante sul piano ambientale, ma anche dell’accoglienza, particolarmente in vista dell’affluenza prevista durante le festività: «Che garantisce – aggiunge l’assessore – a turisti e residenti una fruizione gradevole e maggiormente sicura di tutte le spiagge che ricadono nel territorio lagunare»

«Ringrazio l’ufficio ambiente per il puntuale lavoro svolto – conclude Minucci -, grazie al quale già prima delle festività pasquali saremo in grado di mettere in campo i primi interventi. Lavoreremo sino al termine della stagione balneare affinché il nostro territorio e le nostre spiagge, in questo caso, si presentino al meglio per residenti e turisti».