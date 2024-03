Trattamenti antilarvali: al via la prevenzione del Comune contro il proliferare degli insetti

Orbetello (Grosseto). In tutto il territorio del Comune di Orbetello sono iniziati gli interventi di trattamento antilarvale volti a prevenire la proliferazione di insetti.

In vista dell’arrivo della bella stagione e, conseguentemente, di temperature più elevate, inizia l’attività degli interventi di prevenzione volti a evitare la proliferazione di insetti particolarmente prolifici in ambienti umidi come quelli lagunari.

A darne comunicazione ufficiale è l’assessore all’ambiente del Comune lagunare, Luca Minucci: «Iniziato su tutto il territorio del Comune il trattamento antilarvale – spiega -, l’intervento si compone di due fasi di erogazione, la prima riguarda le tombinature, cioè dell’uso dei prodotti all’interno delle caditoie urbane».

Un intervento per cui, complessivamente, sono stati investiti dall’Ente circa 50mila euro, che prevede un primo passaggio nelle aree urbane e «In secondo luogo – chiarisce l’assessore – sulle sponde della laguna e nei canali dove il ristagno delle acque può facilitare la proliferazione degli insetti. Questi interventi sono importante affinché non vi sia una proliferazione degli insetti e grazie a questo piano di lavoro si riesce a contenerne in maniera importante la popolazione».

«Sono contestualmente attivi – conclude Minucci – anche gli interventi di derattizzazione e di controllo sulla processionaria. Invitiamo comunque la cittadinanza a segnalarci eventuali disagi e situazioni di emergenza all’indirizzo ambiente.rifiuti@comune.orbetello.gr.it»