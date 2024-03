Edilizia residenziale pubblica: pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello informa dell’avvenuta approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica per l’anno 2023.

La graduatoria, pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa della privacy (contenente il solo numero di pratica assegnato alla domanda e comunicato ai concorrenti), è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative, o all’Urp, in piazzza Plebiscito n. 1, ad Orbetello (piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16.