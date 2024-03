Nuove attività commerciali e artigianali in centro: è ancora possibile richiedere i contributi

Capalbio (Grosseto). Fino al 15 aprile 2024 è possibile presentare la domanda per ottenere i contributi a favore delle nuove attività commerciali o artigianali nel centro storico di Capalbio capoluogo.

“La nostra amministrazione – commenta Federico Bordo, assessore con delega al bilancio – ha messo a disposizione 90mila euro per sostenere il settore e per valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia. Sappiamo di essere in controtendenza, dato che viviamo in un’epoca in cui i borghi tendono a svuotarsi, ma siamo convinti di poter contribuire a un cambio di rotta, rivitalizzando con nuove attività l’area del capoluogo”.

Il bando “Commercio e vita nel borgo” permette di accedere a un contributo mensile fino a un massimo di 500 euro per tre anni, volto al pagamento dell’affitto.

“Oltre al contributo mensile – conclude Federico Bordo -, abbiamo previsto anche un’eventuale fiscalità vantaggiosa sulla Tari, abbattendo la tariffa fino a un massimo del 50 per cento. Auspichiamo che sempre più attività decidano di ricorrere al contributo e promuovere così la valorizzazione del nostro centro storico”.