Entrano in vigore le Ztl nella frazioni: tutte le date e gli orari in cui sono attive

Monte Argentario (Grosseto). Con l’avvicinarsi delle festività pasquali e della stagione di maggior afflusso turistico si attivano le zone a traffico limitato dei due centri abitati dell’Argentario.

Le date

A far data da sabato 23 e per i giorni 24, 29, 30, 31 marzo; 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, aprile; 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, maggio; 1, 2, 8, 9, 15, 16 giugno le zone a traffico limitato di Porto Santo Stefano e Porto Ercole saranno così attivate e disciplinate:

nella Ztl in corso Umberto I a Porto Santo Stefano , l’accesso (varco 1 e 2) sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno l’autorizzazione valida per il rispettivo varco (bollino rosso per i residenti in corso Umberto e verde per autorizzati) dalle ore 18.00 alle ore 2.00 di tutti i giorni;

nella Ztl della Pilarella a Porto Santo Stefano , i varchi 1 e 2 resteranno chiusi per i non autorizzati dalle ore 11.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni;

nella Ztl al porto di Porto Ercole, l'accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi, secondo il calendario di cui sopra: dalle ore 18.00 alla mezzanotte di tutti i giorni.

Come ogni anno le Ztl resteranno attive per tutta la stagione estiva con calendario ed orari che saranno comunicati in seguito.